Томь
мин
88
Герасимов
Алексей Герасимов
90
1
Шафинский
Юрий Шафинский
90
23
Зуйков
Сергей Зуйков
90
4
Пульич
Анте Пульич
90
20
Войдель
Роман Войдель
90
16
Померко
Алексей Померко
90
2
Иванов
Андрей Иванов
90
64
Макурин
Антон Макурин
69
11
Деобальд
Павел Деобальд
90
10
Саная
Анзор Саная
90
97
Соболев
Александр Соболев
90
Запасные
50
Карымов
Эдуард Карымов
42
Мелихов
Александр Мелихов
84
Митерев
Антон Митерев
98
Гвинейский
Никита Гвинейский
87
Сасин
Дмитрий Сасин
88
Большунов
Даниил Большунов
17
Кудряшов
Павел Кудряшов