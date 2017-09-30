Крылья Советов
мин
13
Конюхов
Евгений Конюхов
90
15
Зотов
Георгий Зотов
90
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
4
Таранов
Иван Таранов
90
6
Феррейра
Жозе Надсон Феррейра
90
10
Алиев
Азер Алиев
55
20
Мияилович
Срджан Мияилович
90
64
Ланин
Олег Ланин
90
31
Ткачук
Денис Ткачук
89
9
Чочиев
Алан Чочиев
78
8
Корниленко
Сергей Корниленко
30'
89
Запасные
42
Тихонов
Михаил Тихонов
28
Леонов
Артем Леонов
76
Гоцук
Кирилл Гоцук
2
Башкиров
Евгений Башкиров
72
Кленкин
Данил Кленкин
23
Немчанинов
Дмитрий Немчанинов
77
Георгиевский
Святослав Георгиевский
21
Зинков
Вячеслав Зинков
22
Самодин
Сергей Самодин
7
Голышев
Павел Голышев