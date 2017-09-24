Нижний Новгород
мин
3
Щербак
Дмитрий Щербак
67
25
Филин
Александр Филин
90
90
Хрипков
Андрей Хрипков
90
7
Абрамов
Артем Абрамов
80
21
Сорочкин
Михаил Сорочкин
43'
67
2
Маляров
Кирилл Маляров
90
11
Горбунов
Игорь Горбунов
90
16
Анисимов
Артур Анисимов
90
74
Фомин
Даниил Фомин
90
20
Ламбарский
Игорь Ламбарский
75
5
Аюпов
Тимур Аюпов
90
Запасные
17
Фролов
Антон Фролов
89
Карпухин
Виктор Карпухин
29
Манзон
Вадим Манзон
55
Беляков
Игорь Беляков
77
Бородько
Михаил Бородько
88
Ганиев
Ирек Ганиев
55
Морозов
Юрий Морозов
7
Нежелев
Анатолий Нежелев
87
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили