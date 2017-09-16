Луч
мин
90
Больевич
Деян Больевич
90
3
Соблиров
Астемир Соблиров
90
22
Гордиенко
Руслан Гордиенко
15'
76
33
Насадюк
Максим Насадюк
90
70
Котляров
Александр Котляров
90
18
Марущак
Кирилл Марущак
90
8
Килин
Антон Килин
62
90
Гелоян
Ишхан Гелоян
81
8
Фомин
Семен Фомин
90
9
Бажев
Амир Бажев
86
87
Мязин
Андрей Мязин
90
Запасные
21
Пражновски
Оливер Пражновски
19
Макарчук
Артем Макарчук
19
Машнев
Максим Машнев
50
Шамов
Егор Шамов
5
Стешин
Евгений Стешин
21
Пономаренко
Сергей Пономаренко
27
Тихий
Дмитрий Тихий
69
Носов
Александр Носов