Кубань
мин
88
Нурисов
Ильмир Нурисов
57
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
5
Гапон
Евгений Гапон
90
28
Байрыев
Азат Байрыев
90
84
Клещенко
Александр Клещенко
90
8
Алейник
Олег Алейник
63
72
Коновалов
Игорь Коновалов
90
10
Маляров
Никита Маляров
90
20
Обухов
Владимир Обухов
90
19
Гай
Алексей Гай
7'
83
97
Завезен
Юрий Завезен
90
Запасные
89
Тюфяков
Владислав Тюфяков
96
Каусаров
Руслан Каусаров
79
Москаленко
Николай Москаленко
43
Бугаев
Роман Бугаев
18
Марков
Николай Марков
26
Бендзь
Сергей Бендзь
99
Гогниев
Спартак Гогниев