Ротор
мин
17
Сидоричев
Александр Сидоричев
76
21
Борзых
Виктор Борзых
51'
68
5
Пискунов
Антон Пискунов
90
67
Колычев
Сергей Колычев
90
16
Кобзев
Александр Кобзев
90
20
Столяренко
Александр Столяренко
90
88
Киреев
Андрей Киреев
90
33
Замалиев
Наиль Замалиев
90
7
Романенко
Владимир Романенко
59
9
Бирюков
Михаил Бирюков
55'
79
45
Вотинов
Максим Вотинов
31'
41'
90
Запасные
13
Крутов
Игорь Крутов
47
Сысуев
Владислав Сысуев
22
Султонов
Мухаммад Султонов
2
Ионов
Илья Ионов
35
Поляков
Валерий Поляков
27
Кузнецов
Андрей Кузнецов
11
Концедалов
Роман Концедалов