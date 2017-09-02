Факел
мин
9
Верулидзе
Александр Верулидзе
82
45
Садов
Дмитрий Садов
90
63
Мустафин
Темур Мустафин
90
19
Мичуренков
Дмитрий Мичуренков
90
3
Хайманов
Игорь Хайманов
90
25
Трунин
Илья Трунин
90
92
Семенов
Андрей Семенов
73
55
Осипенко
Максим Осипенко
20'
90
23
Лукьяновс
Иванс Лукьяновс
90
8
Мануковский
Александр Мануковский
90
6
Каюмов
Дмитрий Каюмов
59
Запасные
1
Востриков
Александр Востриков
7
Чхапелия
Ника Чхапелия
2
Шумейко
Сергей Шумейко
37
Ушаков
Евгений Ушаков
21
Масимов
Самир Масимов
30
Шабанов
Святослав Шабанов
78
Курилов
Алексей Курилов
27
Молодцов
Артем Молодцов