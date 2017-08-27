Авангард
мин
22
Войнов
Александр Войнов
90
1
Саутин
Александр Саутин
90
71
Багаев
Михаил Багаев
90
25
Концедалов
Алексей Концедалов
90
4
Дашаев
Аслан Дашаев
90
70
Альшин
Ильнур Альшин
40'
65
21
Войнов
Денис Войнов
78
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
90
10
Гурфов
Азамат Гурфов
90
87
Коробов
Дмитрий Коробов
65
14
Аппаев
Хызыр Аппаев
90
Запасные
20
Подоляк
Иван Подоляк
19
Форопонов
Алексей Форопонов
7
Кубышкин
Илья Кубышкин
12
Козырев
Станислав Козырев
97
Никитин
Денис Никитин
17
Синяев
Денис Синяев
58
Болов
Руслан Болов