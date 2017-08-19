Енисей
мин
27
Рожков
Павел Рожков
90
32
Мильдзихов
Давид Мильдзихов
66
47
Филиппов
Михаил Филиппов
90
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
90
2
Кичин
Валерий Кичин
90
92
Тен
Петр Тен
90
77
Стеклов
Вадим Стеклов
90
8
Камеш
Владимирс Камеш
77'
90
21
Иванов
Егор Иванов
90
9
Козлов
Андрей Козлов
21'
90
48
Кутьин
Александр Кутьин
57
Запасные
20
Руднев
Максим Руднев
16
Юнусов
Руслан Юнусов
23
Васильев
Максим Васильев
12
Новиков
Александр Новиков
14
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
55
Исаев
Алексей Исаев
14
Семакин
Максим Семакин
10
Комков
Михаил Комков
7
Сердеров
Сердер Сердеров
38
Малоян
Артур Малоян