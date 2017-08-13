Балтика
мин
-
Помазан
Евгений Помазан
90
40
Тимошин
Никита Тимошин
90
3
Джалилов
Искандар Джалилов
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
93
Каленкович
Виталий Каленкович
86
2
Шешуков
Александр Шешуков
90
9
Подбельцев
Александр Подбельцев
46
99
Дмитриев
Олег Дмитриев
90
-
Джалилов
Алишер Джалилов
90
91
Свежов
Виктор Свежов
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
67
Запасные
1
Лантратов
Илья Лантратов
79
Черенчиков
Иван Черенчиков
21
Родионов
Кирилл Родионов
13
Степанец
Павел Степанец
8
Малеев
Артемий Малеев
7
Касьян
Александр Касьян