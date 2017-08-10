Матч завершен
Спартак-2
Москва
Самсонов 59'
Давыдов 68'
Сакала 76'
3 : 1
Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
10 авг. 2017, 15:00 МСК
10.08.2017, 15:00 МСК
четверг
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
Составы
Спартак-2
мин
36
Сакала
Фэшн Сакала
76'
76'
90
79
Руденко
Александр Руденко
90
63
Шанбиев
Шамсиддин Шанбиев
46
38
Щербаков
Константин Щербаков
80
98
Максименко
Александр Максименко
90
46
Мамин
Артем Мамин
90
92
Рассказов
Николай Рассказов
90
53
Самсонов
Артем Самсонов
59'
59'
90
83
Пантелеев
Владислав Пантелеев
90
91
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
90
69
Давыдов
Денис Давыдов
68'
68'
71
Запасные
97
Полубояринов
Данил Полубояринов
66
Нимели
Силванус Нимели
84
Цыганков
Борис Цыганков
65
Красильниченко
Олег Красильниченко
28
Рудковский
Егор Рудковский
71
Лихачев
Александр Лихачев
42
Терёшкин
Владислав Терёшкин
93
Сокол
Артем Сокол