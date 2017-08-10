Спартак-2
мин
36
Сакала
Фэшн Сакала
76'
90
79
Руденко
Александр Руденко
90
63
Шанбиев
Шамсиддин Шанбиев
46
38
Щербаков
Константин Щербаков
80
98
Максименко
Александр Максименко
90
46
Мамин
Артем Мамин
90
92
Рассказов
Николай Рассказов
90
53
Самсонов
Артем Самсонов
59'
90
83
Пантелеев
Владислав Пантелеев
90
91
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
90
69
Давыдов
Денис Давыдов
68'
71
Запасные
97
Полубояринов
Данил Полубояринов
66
Нимели
Силванус Нимели
84
Цыганков
Борис Цыганков
65
Красильниченко
Олег Красильниченко
28
Рудковский
Егор Рудковский
71
Лихачев
Александр Лихачев
42
Терёшкин
Владислав Терёшкин
93
Сокол
Артем Сокол