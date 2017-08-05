Тамбов
мин
15
Часовских
Андрей Часовских
43'
90
21
Вавилин
Денис Вавилин
90
5
Шляков
Евгений Шляков
90
29
Горбатюк
Александр Горбатюк
90
96
Быстров
Марат Быстров
67
33
Гультяев
Илья Гультяев
90
16
Дутов
Александр Дутов
90
11
Шевчук
Сергей Шевчук
85
30
Трусевич
Максим Трусевич
90
9
Чернышов
Олег Чернышов
59
92
Скворцов
Алексей Скворцов
34
Запасные
45
Куаджа
Куасси Куаджа
31
Вялов
Дмитрий Вялов
4
Овсиенко
Евгений Овсиенко
27
Мурнин
Андрей Мурнин
8
Рыжков
Владислав Рыжков
2
Рыбин
Алексей Рыбин
99
Джафар
Абдул Джафар
10
Кухарчук
Илья Кухарчук