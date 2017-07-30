Оренбург
мин
33
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
3
Гетигежев
Инал Гетигежев
90
17
Ефремов
Дмитрий Ефремов
55
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
90
12
Малых
Андрей Малых
90
37
Воробьев
Роман Воробьев
67
32
Попович
Денис Попович
90
23
Бреев
Сергей Бреев
85
18
Дзахов
Давид Дзахов
46
12
Дуриш
Михал Дуриш
27'
90
Запасные
84
Миронов
Андрей Миронов
55
Чванов
Дмитрий Чванов
1
Руденко
Александр Руденко
19
Осипов
Евгений Осипов
9
Парняков
Владимир Парняков
97
Никитин
Денис Никитин
20
Померко
Алексей Померко
86
Чиркин
Григорий Чиркин
7
Кулик
Владислав Кулик
24
Коронов
Игорь Коронов
90
Делькин
Артем Делькин