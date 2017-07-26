Сибирь
мин
10
Андреев
Максим Андреев
60
5
Кушнирук
Антон Кушнирук
90
19
Азаров
Владимир Азаров
72
4
Цховребов
Валерий Цховребов
90
22
Цыган
Николай Цыган
90
25
Мищенко
Михаил Мищенко
90
55
Гладышев
Алексей Гладышев
90
37
Чеботару
Евгений Чеботару
90
90
Галыш
Виталий Галыш
46
18
Дудолев
Артем Дудолев
46
11
Дегтярев
Александр Дегтярев
90
Запасные
36
Киселев
Максим Киселев
3
Плопа
Максим Плопа
28
Магаль
Руслан Магаль
9
Житнев
Максим Житнев
8
Макаренко
Александр Макаренко
13
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
7
Беляев
Роман Беляев