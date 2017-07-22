Тюмень
мин
10
Пустозеров
Алексей Пустозеров
90
95
Мурачев
Олег Мурачев
90
90
Шакуро
Павел Шакуро
90
1
Обухов
Игорь Обухов
90
29
Маслов
Павел Маслов
90
28
Гузь
Дмитрий Гузь
90
24
Теленков
Никита Теленков
90
11
Богатырев
Альберт Богатырев
80
8
Чудин
Иван Чудин
49'
90
13
Шляпкин
Алексей Шляпкин
75
5
Рябокобыленко
Артур Рябокобыленко
90
Запасные
80
Бардыбахин
Вячеслав Бардыбахин
77
Мошев
Юрий Мошев
72
Бем
Александр Бем
15
Карпов
Данил Карпов
96
Сметанин
Иван Сметанин
17
Глухов
Егор Глухов
88
Макоев
Залим Макоев
98
Кучиев
Георгий Кучиев
16
Граб
Вячеслав Граб
35
Телков
Игорь Телков
14
Иванов
Дмитрий Иванов