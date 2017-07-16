Сочи
мин
1
Генералов
Егор Генералов
90
20
Юрганов
Игорь Юрганов
90
25
Бычков
Андрей Бычков
90
26
Чернышов
Игорь Чернышов
90
2
Житников
Алексей Житников
90
90
Соловьев
Иван Соловьев
90
5
Цвейба
Сандро Цвейба
77
32
Кулишев
Артем Кулишев
47'
90
7
Песегов
Евгений Песегов
90
13
Коротаев
Александр Коротаев
59
99
Маркосов
Михаил Маркосов
72
Запасные
93
Батютин
Андрей Батютин
56
Костин
Кирилл Костин
14
Книга
Денис Книга
4
Бабенков
Олег Бабенков
31
Рогов
Максим Рогов
18
Козлов
Михаил Козлов
10
Барсов
Максим Барсов