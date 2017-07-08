Матч завершен
Шинник
Ярославль
Безлихотнов 27'
Чистяков 43'
2 : 1
Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
8 июля 2017, 15:00 МСК
8.07.2017, 15:00 МСК
суббота
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы
Шинник
мин
15
Самойлов
Дмитрий Самойлов
79
13
Дроздов
Никита Дроздов
90
16
Яшин
Дмитрий Яшин
90
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
43'
43'
90
65
Жестоков
Максим Жестоков
90
3
Ятченко
Евгений Ятченко
90
90
Лях
Андрей Лях
90
17
Щадин
Артем Щадин
90
99
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
27'
27'
58
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
72
7
Булия
Эдуард Булия
62
Запасные
10
Фатихов
Алмаз Фатихов
33
Карпов
Кирилл Карпов
6
Кагермазов
Сослан Кагермазов
21
Камилов
Владислав Камилов
70
Крамаренко
Сергей Крамаренко
10
Лаук
Максим Лаук
8
Земсков
Михаил Земсков
14
Шайморданов
Марат Шайморданов
2
Магадиев
Денис Магадиев
5
Евсеев
Павел Евсеев
22
Антипин
Станислав Антипин