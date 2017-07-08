Шинник
мин
15
Самойлов
Дмитрий Самойлов
79
13
Дроздов
Никита Дроздов
90
16
Яшин
Дмитрий Яшин
90
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
43'
90
65
Жестоков
Максим Жестоков
90
3
Ятченко
Евгений Ятченко
90
90
Лях
Андрей Лях
90
17
Щадин
Артем Щадин
90
99
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
27'
58
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
72
7
Булия
Эдуард Булия
62
Запасные
10
Фатихов
Алмаз Фатихов
33
Карпов
Кирилл Карпов
6
Кагермазов
Сослан Кагермазов
21
Камилов
Владислав Камилов
70
Крамаренко
Сергей Крамаренко
10
Лаук
Максим Лаук
8
Земсков
Михаил Земсков
14
Шайморданов
Марат Шайморданов
2
Магадиев
Денис Магадиев
5
Евсеев
Павел Евсеев
22
Антипин
Станислав Антипин