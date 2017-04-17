СКА-Хабаровск
мин
1
Довбня
Александр Довбня
90
59
Иванов
Андрей Иванов
90
15
Удалый
Игорь Удалый
90
13
Димидко
Александр Димидко
90
69
Дедечко
Денис Дедечко
90
78
Калинский
Николай Калинский
75
4
Астафьев
Максим Астафьев
90
23
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
41
9
Корян
Руслан Корян
89'
90
87
Казанков
Максим Казанков
84
26
Черевко
Александр Черевко
90
Запасные
55
Криворучко
Александр Криворучко
20
Киреев
Андрей Киреев
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
15
Микуцкис
Томас Микуцкис
19
Плетин
Василий Плетин
30
Друзин
Алексей Друзин
6
Карасев
Павел Карасев