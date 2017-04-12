Тамбов
мин
21
Вавилин
Денис Вавилин
90
96
Быстров
Марат Быстров
90
4
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
19
Михалев
Алексей Михалев
90
30
Трусевич
Максим Трусевич
90
11
Шевчук
Сергей Шевчук
74
27
Мурнин
Андрей Мурнин
90
2
Рыбин
Алексей Рыбин
72
6
Сорокин
Валерий Сорокин
62
13
Дорожкин
Денис Дорожкин
10'
22
90
Делькин
Артем Делькин
44'
90'
90
Запасные
5
Шабанов
Святослав Шабанов
15
Часовских
Андрей Часовских
13
Смирнов
Олег Смирнов
5
Шляков
Евгений Шляков
16
Дутов
Александр Дутов
9
Чернышов
Олег Чернышов
28
Григорян
Роман Григорян