Тосно
мин
22
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
15
Логашов
Арсений Логашов
61
57
Абазов
Руслан Абазов
90
97
Никитин
Денис Никитин
90
55
Альшин
Ильнур Альшин
13'
90
18
Кашчелан
Младен Кашчелан
90
86
Чиркин
Григорий Чиркин
90
11
Макаров
Александр Макаров
68'
69
17
Заболотный
Антон Заболотный
34'
58'
86
48
Кутьин
Александр Кутьин
65
Запасные
91
Лукичев
Василий Лукичев
5
Аравин
Алексей Аравин
28
Сухарев
Сергей Сухарев
88
Палиенко
Максим Палиенко
70
Богаев
Дмитрий Богаев
75
Милевский
Артем Милевский
20
Марков
Евгений Марков