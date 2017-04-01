Спартак-2
мин
63
Шанбиев
Шамсиддин Шанбиев
90
71
Лихачев
Александр Лихачев
90
57
Селихов
Александр Селихов
90
34
Макеев
Евгений Макеев
90
64
Кутин
Денис Кутин
90
60
Савичев
Константин Савичев
90
83
Пантелеев
Владислав Пантелеев
90
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
90
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
55
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
4'
90
67
Федчук
Артем Федчук
44'
79
Запасные
66
Нимели
Силванус Нимели
79
Руденко
Александр Руденко
38
Щербаков
Константин Щербаков
70
Синодзука
Иппэй Синодзука
27
Филиппов
Михаил Филиппов
46
Мамин
Артем Мамин
93
Сокол
Артем Сокол