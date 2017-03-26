Луч
мин
6
Коломыц
Юрий Коломыц
90
22
Гордиенко
Руслан Гордиенко
81
5
Пискунов
Антон Пискунов
90
33
Насадюк
Максим Насадюк
90
35
Гаврилов
Илья Гаврилов
90
85
Попов
Михаил Попов
90
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
21
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
8
Килин
Антон Килин
80
56
Гриднев
Даниил Гриднев
90
24
Столбовой
Иван Столбовой
90
Запасные
32
Минич
Вадим Минич
15
Джигкаев
Роман Джигкаев
95
Белоногов
Евгений Белоногов
70
Котляров
Александр Котляров
27
Кашкавал
Адриан Кашкавал
17
Ребко
Алексей Ребко
77
Петраков
Юрий Петраков