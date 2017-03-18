Спартак-Нальчик
мин
20
Бойчук
Максим Бойчук
77
48
Марченко
Александр Марченко
90
95
Мурачев
Олег Мурачев
90
12
Дроздов
Никита Дроздов
90
70
Крамаренко
Сергей Крамаренко
90
5
Семенов
Владислав Семенов
90
1
Антипов
Антон Антипов
90
27
Кузнецов
Андрей Кузнецов
90
21
Богатырев
Альберт Богатырев
51
17
Мухаммад
Шариф Мухаммад
37'
68
90
Войнов
Денис Войнов
70
Запасные
3
Соблиров
Астемир Соблиров
2
Макоев
Залим Макоев
21
Ахриев
Хасан Ахриев
12
Орсаев
Артем Орсаев
14
Каркаев
Алим Каркаев
7
Гурфов
Азамат Гурфов
93
Ахъядов
Апти Ахъядов