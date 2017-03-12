Матч завершен
Волгарь
Астрахань
Плиев 39'
Сутормин 40'
Веркашанский 72'
Сутормин 90'
4 : 3
Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
ФНЛ, 26 тур

ФНЛ,

26 тур

Россия
12 марта 2017, 14:30 МСК
12.03.2017, 14:30 МСК
воскресенье
Евгений Кукуляк
Евгений Кукуляк
Главный Судья
Составы
Волгарь
мин
99
Жабкин
Михаил Жабкин
62
11
Веркашанский
Сергей Веркашанский
72'
72'
90
16
Терновский
Дмитрий Терновский
90
13
Калинин
Игорь Калинин
90
85
Григорьев
Антон Григорьев
38
15
Таказов
Сослан Таказов
90
33
Дышеков
Аслан Дышеков
90
18
Шалаев
Олег Шалаев
81
19
Сутормин
Алексей Сутормин
40'
90'
40', 90'
90
7
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
64
Гаракоев
Сейт-Даут Гаракоев
90
Запасные
30
Саганович
Дмитрий Саганович
2
Кирисов
Евгений Кирисов
10
Газзаев
Руслан Газзаев
70
Акбашев
Роман Акбашев
84
Плиев
Константин Плиев
39'
81
Букия
Темури Букия
26
Отставнов
Дмитрий Отставнов