Волгарь
мин
99
Жабкин
Михаил Жабкин
62
11
Веркашанский
Сергей Веркашанский
72'
90
16
Терновский
Дмитрий Терновский
90
13
Калинин
Игорь Калинин
90
85
Григорьев
Антон Григорьев
38
15
Таказов
Сослан Таказов
90
33
Дышеков
Аслан Дышеков
90
18
Шалаев
Олег Шалаев
81
19
Сутормин
Алексей Сутормин
40'
90'
90
7
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
64
Гаракоев
Сейт-Даут Гаракоев
90
Запасные
30
Саганович
Дмитрий Саганович
2
Кирисов
Евгений Кирисов
10
Газзаев
Руслан Газзаев
70
Акбашев
Роман Акбашев
84
Плиев
Константин Плиев
81
Букия
Темури Букия
26
Отставнов
Дмитрий Отставнов