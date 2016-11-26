Балтика
мин
11
Сердюк
Артем Сердюк
61
95
Вамбольт
Денис Вамбольт
90
26
Почивалин
Валерий Почивалин
90
21
Родионов
Кирилл Родионов
90
81
Зимулька
Константин Зимулька
90
13
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
18
Марущак
Кирилл Марущак
90
93
Каленкович
Виталий Каленкович
77
17
Суханов
Эдуард Суханов
90
25
Цимбал
Евгений Цимбал
66
14
Елисеев
Александр Елисеев
40'
87
Запасные
39
Сармонт
Валерий Сармонт
16
Барановский
Михаил Барановский
3
Пономарев
Владимир Пономарев
5
Бутаков
Евгений Бутаков
9
Подбельцев
Александр Подбельцев
4
Славнов
Роман Славнов
88
Соломатин
Павел Соломатин