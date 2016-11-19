Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
11
Темников
Иван Темников
74
2
Морозов
Григорий Морозов
90
3
Хольмен
Себастьян Хольмен
90
33
Рыков
Владимир Рыков
90
25
Козлов
Алексей Козлов
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
41
Сапета
Александр Сапета
90
10
Зотов
Александр Зотов
72
8
Панченко
Кирилл Панченко
90
48
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
89
Лещук
Игорь Лещук
13
Терехов
Сергей Терехов
12
Белоруков
Дмитрий Белоруков
29
Уилкшир
Люк Уилкшир
96
Кузьмин
Максим Кузьмин
7
Драгун
Станислав Драгун
74
Катрич
Анатолий Катрич