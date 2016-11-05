Шинник
мин
8
Земсков
Михаил Земсков
28'
68
22
Султонов
Мухаммад Султонов
46
37
Сиротов
Владислав Сиротов
90
5
Евсеев
Павел Евсеев
90
16
Яшин
Дмитрий Яшин
90
24
Гоцук
Кирилл Гоцук
90
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
90
3
Ятченко
Евгений Ятченко
90
4
Царикаев
Тарас Царикаев
90
11
Митасов
Артем Митасов
76
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
90
Запасные
15
Подоляк
Иван Подоляк
95
Белов
Дмитрий Белов
77
Ослоновский
Владислав Ослоновский
80
Троянов
Константин Троянов
3
Цховребов
Валерий Цховребов
1
Малышев
Александр Малышев
2
Ндри
Алли Ндри