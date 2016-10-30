Факел
мин
1
Саутин
Александр Саутин
90
71
Багаев
Михаил Багаев
90
78
Курилов
Алексей Курилов
90
5
Иванов
Дмитрий Иванов
90
93
Бурнаш
Георгий Бурнаш
90
27
Тихий
Дмитрий Тихий
90
90
Соловьев
Иван Соловьев
79
10
Альшин
Ильнур Альшин
90
70
Мурнин
Андрей Мурнин
70
87
Саталкин
Никита Саталкин
82
17
Бирюков
Михаил Бирюков
55'
90
Запасные
16
Кобзев
Александр Кобзев
8
Дранников
Иван Дранников
8
Трошечкин
Александр Трошечкин
23
Лукьяновс
Иванс Лукьяновс
49
Козлов
Александр Козлов
22
Рылов
Артур Рылов
77
Болов
Руслан Болов