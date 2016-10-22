Кубань
мин
1
Фролов
Евгений Фролов
90
43
Бугаев
Роман Бугаев
90
18
Марков
Николай Марков
62
26
Бендзь
Сергей Бендзь
90
21
Смирнов
Михаил Смирнов
90
8
Алейник
Олег Алейник
80
73
Якуба
Денис Якуба
90
19
Гай
Алексей Гай
45'
83'
90
9
Хубулов
Арсен Хубулов
67
99
Гогниев
Спартак Гогниев
13'
90'
90
9
Ильин
Владимир Ильин
89
Запасные
13
Помазан
Евгений Помазан
15
Зотов
Георгий Зотов
84
Клещенко
Александр Клещенко
10
Маляров
Никита Маляров
20
Обухов
Владимир Обухов
71
Щадин
Артем Щадин
77
Лобкарев
Владимир Лобкарев