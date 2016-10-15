Мордовия
мин
28
Леонов
Артем Леонов
90
4
Чалов
Даниил Чалов
90
19
Осипов
Евгений Осипов
32'
90
17
Молодцов
Артем Молодцов
90
87
Лебедев
Юрий Лебедев
90
34
Сабитов
Ренат Сабитов
90
2
Иванов
Андрей Иванов
90
57
Деобальд
Павел Деобальд
61'
72
8
Астафьев
Максим Астафьев
81
10
Амбарцумян
Армен Амбарцумян
68
99
Саркисов
Артур Саркисов
90
Запасные
94
Захарченко
Станислав Захарченко
25
Чебану
Илья Чебану
24
Пазин
Андрей Пазин
29
Кренделев
Александр Кренделев
95
Петров
Илья Петров
9
Лукьянов
Иван Лукьянов
7
Дегтярев
Александр Дегтярев