Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
3 : 1
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

16 тур

Россия
8 окт. 2016, 17:00 МСК
8.10.2016, 17:00 МСК
суббота
Олег Соколов
Олег Соколов
Главный Судья
Составы
Сибирь
мин
10
Андреев
Максим Андреев
90
44
Ларенц
Вячеслав Ларенц
50
22
Цыган
Николай Цыган
90
6
Качан
Евгений Качан
90
4
Выходил
Томаш Выходил
90
25
Мищенко
Михаил Мищенко
90
23
Глушков
Никита Глушков
90
8
Макаренко
Александр Макаренко
90
11
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
62
13
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
55
9
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
10
Овсепян
Араик Овсепян
7
Коржунов
Артем Коржунов
5
Кушнирук
Антон Кушнирук
19
Азаров
Владимир Азаров
1
Трунин
Илья Трунин
28
Магаль
Руслан Магаль
55
Гладышев
Алексей Гладышев