Сибирь
мин
10
Андреев
Максим Андреев
90
44
Ларенц
Вячеслав Ларенц
50
22
Цыган
Николай Цыган
90
6
Качан
Евгений Качан
90
4
Выходил
Томаш Выходил
90
25
Мищенко
Михаил Мищенко
90
23
Глушков
Никита Глушков
90
8
Макаренко
Александр Макаренко
90
11
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
62
13
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
55
9
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
10
Овсепян
Араик Овсепян
7
Коржунов
Артем Коржунов
5
Кушнирук
Антон Кушнирук
19
Азаров
Владимир Азаров
1
Трунин
Илья Трунин
28
Магаль
Руслан Магаль
55
Гладышев
Алексей Гладышев