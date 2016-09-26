СКА-Хабаровск
мин
1
Довбня
Александр Довбня
90
20
Киреев
Андрей Киреев
90
15
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
15
Удалый
Игорь Удалый
90
78
Калинский
Николай Калинский
46
6
Карасев
Павел Карасев
75
69
Дедечко
Денис Дедечко
90
7
Кацаев
Адлан Кацаев
90
26
Черевко
Александр Черевко
24
10
Никифоров
Владислав Никифоров
90
23
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
46
Запасные
64
Озманов
Давид Озманов
29
Соромытько
Владислав Соромытько
5
Купчин
Антон Купчин
34
Воронкин
Артем Воронкин
22
Кобялко
Антон Кобялко
9
Корян
Руслан Корян