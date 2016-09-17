Тамбов
мин
13
Смирнов
Олег Смирнов
90
5
Шляков
Евгений Шляков
90
4
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
19
Михалев
Алексей Михалев
90
16
Дутов
Александр Дутов
60
11
Шевчук
Сергей Шевчук
90
30
Трусевич
Максим Трусевич
90
9
Чернышов
Олег Чернышов
78
77
Зюзинс
Артурс Зюзинс
53
2
Рыбин
Алексей Рыбин
90
13
Дорожкин
Денис Дорожкин
65
Запасные
5
Шабанов
Святослав Шабанов
22
Гавиловский
Даниил Гавиловский
18
Спицын
Илья Спицын
25
Поярков
Денис Поярков
51
Каюмов
Дмитрий Каюмов
6
Сорокин
Валерий Сорокин
99
Алумона
Александр Алумона