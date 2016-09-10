Тосно
мин
22
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
25
Буйволов
Андрей Буйволов
90
57
Абазов
Руслан Абазов
90
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
90
18
Кашчелан
Младен Кашчелан
90
88
Палиенко
Максим Палиенко
77
70
Богаев
Дмитрий Богаев
90
48
Кутьин
Александр Кутьин
90
20
Марков
Евгений Марков
63'
90
Запасные
77
Чхапелия
Ника Чхапелия
1
Байчора
Эдуард Байчора
5
Аравин
Алексей Аравин
9
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
23
Причиненко
Станислав Причиненко
86
Чиркин
Григорий Чиркин
76
Киреенко
Павел Киреенко