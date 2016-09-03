Спартак-2
мин
63
Шанбиев
Шамсиддин Шанбиев
90
80
Хомуха
Иван Хомуха
90
1
Песьяков
Сергей Песьяков
90
45
Пуцко
Александр Пуцко
90
64
Кутин
Денис Кутин
88
60
Савичев
Константин Савичев
71
53
Самсонов
Артем Самсонов
88'
90
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
90
83
Пантелеев
Владислав Пантелеев
58
67
Федчук
Артем Федчук
65'
83
69
Давыдов
Денис Давыдов
11'
90
Запасные
79
Руденко
Александр Руденко
38
Щербаков
Константин Щербаков
71
Лихачев
Александр Лихачев
70
Синодзука
Иппэй Синодзука
27
Филиппов
Михаил Филиппов
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе