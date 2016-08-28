Луч
мин
5
Пискунов
Антон Пискунов
90
6
Коломыц
Юрий Коломыц
90
22
Гордиенко
Руслан Гордиенко
90
19
Машнев
Максим Машнев
82
70
Котляров
Александр Котляров
90
85
Попов
Михаил Попов
90
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
8
Килин
Антон Килин
90
56
Гриднев
Даниил Гриднев
90
77
Петраков
Юрий Петраков
90
69
Носов
Александр Носов
79
Запасные
95
Белоногов
Евгений Белоногов
33
Насадюк
Максим Насадюк
32
Минич
Вадим Минич
35
Гаврилов
Илья Гаврилов
21
Пономаренко
Сергей Пономаренко
27
Кашкавал
Адриан Кашкавал
17
Ребко
Алексей Ребко