Волгарь
мин
70
Акбашев
Роман Акбашев
90
2
Кирисов
Евгений Кирисов
90
52
Зарипов
Рамиль Зарипов
42'
75
22
Бучнев
Станислав Бучнев
90
65
Жестоков
Максим Жестоков
90
77
Зураев
Эльбрус Зураев
83
4
Стешин
Евгений Стешин
90
18
Шалаев
Олег Шалаев
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
90
81
Букия
Темури Букия
66
9
Радченко
Александр Радченко
77
Запасные
30
Саганович
Дмитрий Саганович
20
Болонин
Александр Болонин
99
Жабкин
Михаил Жабкин
14
Гайдуков
Максим Гайдуков
84
Плиев
Константин Плиев
33
Дышеков
Аслан Дышеков
99
Машуков
Ислам Машуков