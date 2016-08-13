Нефтехимик
мин
18
Корнилов
Лев Корнилов
90
7
Гаглоев
Александр Гаглоев
90
1
Самохвалов
Александр Самохвалов
90
30
Кобахидзе
Мамука Кобахидзе
90
55
Тараканов
Егор Тараканов
86
96
Бойчук
Богдан Бойчук
66
33
Замалиев
Наиль Замалиев
90
3
Сурков
Никита Сурков
90
9
Маляка
Дмитрий Маляка
90
20
Кива
Андрей Кива
62
15
Чадов
Вячеслав Чадов
62
Запасные
11
Галиакберов
Руслан Галиакберов
23
Решетников
Леонид Решетников
28
Духнов
Евгений Духнов
27
Комаров
Михаил Комаров
3
Морозов
Сергей Морозов
17
Васильев
Александр Васильев
10
Бабырь
Алексей Бабырь