Балтика
мин
11
Сердюк
Артем Сердюк
68
19
Макарчук
Артем Макарчук
54
16
Барановский
Михаил Барановский
90
21
Родионов
Кирилл Родионов
90
3
Пономарев
Владимир Пономарев
90
81
Зимулька
Константин Зимулька
90
13
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
18
Марущак
Кирилл Марущак
90
17
Суханов
Эдуард Суханов
74
25
Цимбал
Евгений Цимбал
90
8
Малеев
Артемий Малеев
90
Запасные
20
Елисеев
Андрей Елисеев
39
Сармонт
Валерий Сармонт
95
Вамбольт
Денис Вамбольт
26
Почивалин
Валерий Почивалин
5
Бутаков
Евгений Бутаков
14
Елисеев
Александр Елисеев
9
Подбельцев
Александр Подбельцев