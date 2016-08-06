Матч завершен
Балтика
Калининград
0 : 0
Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
6 авг. 2016, 19:00 МСК
6.08.2016, 19:00 МСК
суббота
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
Составы
Балтика
мин
11
Сердюк
Артем Сердюк
68
19
Макарчук
Артем Макарчук
54
16
Барановский
Михаил Барановский
90
21
Родионов
Кирилл Родионов
90
3
Пономарев
Владимир Пономарев
90
81
Зимулька
Константин Зимулька
90
13
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
18
Марущак
Кирилл Марущак
90
17
Суханов
Эдуард Суханов
74
25
Цимбал
Евгений Цимбал
90
8
Малеев
Артемий Малеев
90
Запасные
20
Елисеев
Андрей Елисеев
39
Сармонт
Валерий Сармонт
95
Вамбольт
Денис Вамбольт
26
Почивалин
Валерий Почивалин
5
Бутаков
Евгений Бутаков
14
Елисеев
Александр Елисеев
9
Подбельцев
Александр Подбельцев