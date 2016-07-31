Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
11
Темников
Иван Темников
65
2
Морозов
Григорий Морозов
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
12
Хольмен
Себастьян Хольмен
90
12
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
41
Сапета
Александр Сапета
90
27
Зотов
Александр Зотов
65
8
Панченко
Кирилл Панченко
90
21
Бечирай
Фатош Бечирай
18'
68
Запасные
42
Нарубин
Сергей Нарубин
33
Рыков
Владимир Рыков
86
Левин
Владислав Левин
98
Терехов
Антон Терехов
2
Драгун
Станислав Драгун
96
Кузьмин
Максим Кузьмин
48
Луценко
Евгений Луценко