Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
1 : 0
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
23 июля 2016, 16:00 МСК
23.07.2016, 16:00 МСК
суббота
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Тюмень
мин
90
Шакуро
Павел Шакуро
90
53
Смирнов
Артем Смирнов
90
28
Гузь
Дмитрий Гузь
90
19
Локтионов
Роман Локтионов
90
7
Павленко
Андрей Павленко
90
22
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
18
Лешонок
Владимир Лешонок
56
5
Рябокобыленко
Артур Рябокобыленко
81
8
Чудин
Иван Чудин
90
37
Чуканов
Андреа Чуканов
70
9
Мамтов
Хасан Мамтов
90
Запасные
98
Кучиев
Георгий Кучиев
35
Телков
Игорь Телков
29
Маслов
Павел Маслов
30
Таказов
Сослан Таказов
13
Шляпкин
Алексей Шляпкин
4
Кленкин
Данил Кленкин
3
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов