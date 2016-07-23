Тюмень
мин
90
Шакуро
Павел Шакуро
90
53
Смирнов
Артем Смирнов
90
28
Гузь
Дмитрий Гузь
90
19
Локтионов
Роман Локтионов
90
7
Павленко
Андрей Павленко
90
22
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
18
Лешонок
Владимир Лешонок
56
5
Рябокобыленко
Артур Рябокобыленко
81
8
Чудин
Иван Чудин
90
37
Чуканов
Андреа Чуканов
70
9
Мамтов
Хасан Мамтов
90
Запасные
98
Кучиев
Георгий Кучиев
35
Телков
Игорь Телков
29
Маслов
Павел Маслов
30
Таказов
Сослан Таказов
13
Шляпкин
Алексей Шляпкин
4
Кленкин
Данил Кленкин
3
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов