Шинник
мин
22
Султонов
Мухаммад Султонов
70
17
Мугинов
Артур Мугинов
77
8
Земсков
Михаил Земсков
31'
90
37
Сиротов
Владислав Сиротов
80
3
Цховребов
Валерий Цховребов
90
5
Евсеев
Павел Евсеев
90
15
Подоляк
Иван Подоляк
63
16
Яшин
Дмитрий Яшин
90
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
90
3
Ятченко
Евгений Ятченко
90
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
90
Запасные
95
Белов
Дмитрий Белов
77
Ослоновский
Владислав Ослоновский
10
Лаук
Максим Лаук
1
Малышев
Александр Малышев
24
Гоцук
Кирилл Гоцук
11
Митасов
Артем Митасов
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов