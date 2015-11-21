Томь
мин
55
Криворучко
Александр Криворучко
90
15
Бордачев
Максим Бордачев
90
17
Темников
Иван Темников
46
26
Бендзь
Сергей Бендзь
50
25
Йиранек
Мартин Йиранек
90
19
Тен
Петр Тен
90
13
Нехайчик
Павел Нехайчик
90
17
Пугин
Алексей Пугин
71
4
Башкиров
Евгений Башкиров
90
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
10
Кузнецов
Сергей Кузнецов
90
Запасные
77
Чуваев
Олег Чуваев
3
Чалов
Даниил Чалов
92
Башилов
Михаил Башилов
32
Баженов
Никита Баженов
10
Саная
Анзор Саная
14
Черевко
Александр Черевко
18
Голубов
Дмитрий Голубов