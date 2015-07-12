Армавир
мин
23
Мамаханов
Иван Мамаханов
37
27
Комаров
Михаил Комаров
90
19
Алексанян
Артак Алексанян
90
24
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
66
Морозов
Константин Морозов
90
8
Хурцидзе
Давид Хурцидзе
90
10
Падерин
Игорь Падерин
90
88
Джаркава
Леван Джаркава
90
77
Амбарцумян
Армен Амбарцумян
90
11
Геперидзе
Ираклий Геперидзе
68
Запасные
95
Ревякин
Сергей Ревякин
33
Путилин
Сергей Путилин
7
Пилиев
Ника Пилиев
5
Воронкин
Артем Воронкин
90
Михеев
Андрей Михеев
3
Чежия
Ираклий Чежия
9
Исаев
Рамазан Исаев