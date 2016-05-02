Спартак-2
мин
62
Лисинков
Айдар Лисинков
90
27
Филиппов
Михаил Филиппов
90
26
Ходырев
Антон Ходырев
90
7
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
64
Кутин
Денис Кутин
90
73
Гулиев
Аяз Гулиев
60
41
Обухов
Владимир Обухов
43'
86
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
90
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
90
51
Каюмов
Дмитрий Каюмов
35'
77
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
90
Запасные
42
Терёшкин
Владислав Терёшкин
44
Фадеев
Николай Фадеев
83
Пантелеев
Владислав Пантелеев
53
Самсонов
Артем Самсонов
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
67
Федчук
Артем Федчук