Балтика
мин
39
Сармонт
Валерий Сармонт
90
11
Сердюк
Артем Сердюк
7'
83
95
Вамбольт
Денис Вамбольт
90
4
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
13
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
23
Земченков
Виктор Земченков
80
25
Цимбал
Евгений Цимбал
90
9
Рябокобыленко
Артур Рябокобыленко
80
64
Ланин
Олег Ланин
90
10
Гелоян
Ишхан Гелоян
90
31
Макаров
Александр Макаров
90
Запасные
6
Землянский
Вячеслав Землянский
27
Куцеро
Алексей Куцеро
15
Сосранов
Рустам Сосранов
22
Алексеев
Алексей Алексеев
20
Кириллов
Вячеслав Кириллов
1
Рогачев
Алексей Рогачев
33
Волков
Максим Волков