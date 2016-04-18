Сибирь
мин
22
Цыган
Николай Цыган
90
59
Иванов
Андрей Иванов
90
4
Выходил
Томаш Выходил
90
28
Магаль
Руслан Магаль
53
3
Плопа
Максим Плопа
90
55
Гладышев
Алексей Гладышев
90
33
Дышеков
Аслан Дышеков
46
8
Макаренко
Александр Макаренко
77'
90
10
Нагибин
Иван Нагибин
81
9
Житнев
Максим Житнев
90
37
Чеботару
Евгений Чеботару
38'
90
Запасные
66
Абушев
Рангел Абушев
98
Якупов
Ильмир Якупов
12
Кувшинов
Алексей Кувшинов
19
Азаров
Владимир Азаров
1
Трунин
Илья Трунин
5
Головатенко
Виктор Головатенко
15
Чадов
Вячеслав Чадов