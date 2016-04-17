Матч завершен
Балтика
Калининград
Сердюк 62'
Сердюк 66'
Земченков 85'
3 : 1
Матч завершен
Байкал
Иркутск
ФНЛ, 32 тур

ФНЛ,

32 тур

Россия
17 апр. 2016, 17:00 МСК
17.04.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Антон Анопа
Антон Анопа
Главный Судья
Составы
Балтика
мин
15
Сосранов
Рустам Сосранов
90
39
Сармонт
Валерий Сармонт
90
20
Кириллов
Вячеслав Кириллов
57
16
Барановский
Михаил Барановский
90
4
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
13
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
25
Цимбал
Евгений Цимбал
90
9
Рябокобыленко
Артур Рябокобыленко
88
64
Ланин
Олег Ланин
59
10
Гелоян
Ишхан Гелоян
73
31
Макаров
Александр Макаров
90
Запасные
6
Землянский
Вячеслав Землянский
27
Куцеро
Алексей Куцеро
22
Алексеев
Алексей Алексеев
11
Сердюк
Артем Сердюк
62', 66'
95
Вамбольт
Денис Вамбольт
23
Земченков
Виктор Земченков
85'
33
Волков
Максим Волков