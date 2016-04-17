Балтика
мин
15
Сосранов
Рустам Сосранов
90
39
Сармонт
Валерий Сармонт
90
20
Кириллов
Вячеслав Кириллов
57
16
Барановский
Михаил Барановский
90
4
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
13
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
25
Цимбал
Евгений Цимбал
90
9
Рябокобыленко
Артур Рябокобыленко
88
64
Ланин
Олег Ланин
59
10
Гелоян
Ишхан Гелоян
73
31
Макаров
Александр Макаров
90
Запасные
6
Землянский
Вячеслав Землянский
27
Куцеро
Алексей Куцеро
22
Алексеев
Алексей Алексеев
11
Сердюк
Артем Сердюк
95
Вамбольт
Денис Вамбольт
23
Земченков
Виктор Земченков
33
Волков
Максим Волков