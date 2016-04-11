Волга
мин
16
Вавилин
Денис Вавилин
90
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
86
15
Колев
Росин Колев
90
77
Прошин
Андрей Прошин
30
25
Буйволов
Андрей Буйволов
90
6
Полянин
Дмитрий Полянин
90
33
Замалиев
Наиль Замалиев
90
95
Петров
Илья Петров
90
20
Маляка
Дмитрий Маляка
46
7
Саркисов
Артур Саркисов
90
10
Козлов
Андрей Козлов
46
Запасные
71
Кузнецов
Алексей Кузнецов
97
Маляров
Кирилл Маляров
3
Пасько
Артем Пасько
29
Джалилов
Искандар Джалилов
17
Миносян
Артур Миносян
14
Суханов
Эдуард Суханов
13
Кухарчук
Илья Кухарчук