Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
1 : 1
Матч завершен
Волга
Нижний Новгород
ФНЛ, 31 тур

ФНЛ,

31 тур

Россия
11 апр. 2016, 20:00 МСК
11.04.2016, 20:00 МСК
понедельник
Артем Чистяков
Артем Чистяков
Главный Судья
Составы
Волга
мин
16
Вавилин
Денис Вавилин
90
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
86
15
Колев
Росин Колев
90
77
Прошин
Андрей Прошин
30
25
Буйволов
Андрей Буйволов
90
6
Полянин
Дмитрий Полянин
90
33
Замалиев
Наиль Замалиев
90
95
Петров
Илья Петров
90
20
Маляка
Дмитрий Маляка
46
7
Саркисов
Артур Саркисов
90
10
Козлов
Андрей Козлов
46
Запасные
71
Кузнецов
Алексей Кузнецов
97
Маляров
Кирилл Маляров
3
Пасько
Артем Пасько
29
Джалилов
Искандар Джалилов
17
Миносян
Артур Миносян
14
Суханов
Эдуард Суханов
13
Кухарчук
Илья Кухарчук