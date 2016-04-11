Сибирь
мин
22
Цыган
Николай Цыган
90
59
Иванов
Андрей Иванов
90
4
Выходил
Томаш Выходил
70'
90
28
Магаль
Руслан Магаль
90
3
Плопа
Максим Плопа
90
55
Гладышев
Алексей Гладышев
49'
75
33
Дышеков
Аслан Дышеков
76
8
Макаренко
Александр Макаренко
29'
70
9
Житнев
Максим Житнев
78'
90
37
Чеботару
Евгений Чеботару
6'
90
15
Чадов
Вячеслав Чадов
60
Запасные
66
Абушев
Рангел Абушев
98
Якупов
Ильмир Якупов
12
Кувшинов
Алексей Кувшинов
19
Азаров
Владимир Азаров
1
Трунин
Илья Трунин
5
Головатенко
Виктор Головатенко
10
Нагибин
Иван Нагибин